Tempesta d'amore, anticipazioni 2 febbraio: Maja prenderà una decisione (Di martedì 1 febbraio 2022) Continua l'appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d'amore che mercoledì 2 febbraio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Tempesta d'amore, anticipazioni 2 febbraio Maja verrà a conoscenza che lo scopo di Erik, in realtà, è solamente quello di ingannare suo fratello. Il suo obiettivo, infatti, sarà quello di conquistare la fiducia del ragazzo, per poi manipolarlo a suo piacimento. (l'articolo continua dopo la foto.) Florian, essendo all'oscuro di tutto, accetterà di diventare testimone di Erik. La von Thalheim completamente sotto shock, prenderà una drastica ...

