Soleil Sorge e Manila Nazzaro si scontrano ancora durante la pubblicità (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovo scontro tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro Nelle scorse ore Manila Nazzaro si è sfogata per quanto riguarda il comportamento di Soleil Sorge. Sappiamo che il loro rapporto ormai si è incrinato e sembra sempre più difficile che possa essere riparato. La conduttrice ha affermato, come riporta anche Biccy: “ Non vado più a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovo scontro traNelle scorse oresi è sfogata per quanto riguarda il comportamento di. Sappiamo che il loro rapporto ormai si è incrinato e sembra sempre più difficile che possa essere riparato. La conduttrice ha affermato, come riporta anche Biccy: “ Non vado più a L'articolo proviene da Novella 2000.

Marina29395611 : RT @bombsh3ll1: Segnatevi questo tweet: Soleil Sorge non andrà mai in finale, anzi sarà eliminata moooolto prima. #jessvip #jeru - bombsh3ll1 : Segnatevi questo tweet: Soleil Sorge non andrà mai in finale, anzi sarà eliminata moooolto prima. #jessvip #jeru - Rov64827300 : RT @LaMarti07: Nom sarà tra i candidati per un posto un finale, ma anche stasera Soleil Anastasia Sorge ha retto l'intera puntata Gli altri… - AdultaVaccinata : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge non ha digerito la vittoria di Delia Duran al televoto: “Viene premiato il teatrino, sono es… -