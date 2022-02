(Di martedì 1 febbraio 2022) Come prevedibilenon ha preso bene la sconfitta al televoto controDuran. Durante una pausa pubblicitaria la moglie di Alex Belli ha iniziato a punzecchiare la rivale, che però è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando. Non è certo colpa mia se tuosi è innamorato di me edue domande, perché mi stai stancando“.ha risposto con un secco: “Beccati sta vittoria ciccia”. DOPO AVER SAPUTO DEL VERDETTO: “non è colpa mia se tuosi è innamorato di me”: “beccati sta vittoria ciccia” VI PREGO L’HA DEMOLITA #gfvip pic.twitter.com/VzVChAdq3k — comment32 (@comment322) February ...

Advertising

StraNotizie : Soleil Sorge attacca Delia in pubblicità: “Se tuo marito ama me fatti due domande!” - Carmen15469197 : @mediaset82 Mah...mi sembra poco verosimile che mezza Italia è una coalizione contro Soleil Sorge, è possibile che… - ricordosospeso : RT @LaMarti07: Nom sarà tra i candidati per un posto un finale, ma anche stasera Soleil Anastasia Sorge ha retto l'intera puntata Gli altri… - EmmaLibretti : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… - Dorian221190 : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

A decretarlo sarà il pubblico scegliendo tra tre protagonisti indiscussi del : Delia Duran, Giucas Casella e. Da giorni, Gianmaria Antinolfi sta prendendo in considerazione l'ipotesi di ...... se lei fosse veramente convinta di questo suo interesse per Delia Duran : " Se tu pensi una cosa del genere di me, in questo momento non voglio più avere a che fare con te "si ...GF Vip, 31 gennaio: Delia, Katia, Davide e Manila in nomination, in palio un posto in finale. Gianmaria abbandona. Duro colpo per Soleil che non solo non è la preferita del pubblico ma ha ...La trentanovesima puntata del GF Vip 6 di lunedì 31 gennaio 2022 è cominciata con il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge? Stranamente no, Alfonso Signorini in questa serata ha preferi ...