Sanremo, Amadeus conferma Berrettini per la prima sera e annuncia altri ospiti (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto è pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 prima serata al Festival di Sanremo 2022. Amadeus ha così svelato alcune indiscrezioni sulla serata. Ad accompagnare Amadeus per la prima serata del Festival 2022, Ornella Muti. L’attrice ha spiegato: “Sono molto molto emozionata, spavantata, nervosa ma felice. Ringrazio Ama, Lucio presta, Coletta tutti quanti. È un onore spero di far bene“. Emozionato, più del solito Amadeus. “Felice sia arrivata questa serata. C’è una grande emozione, più quest’anno che gli altri due anni. Mi sono svegliato 5.30. C’è questo fatto di ritornare quasi a una normalità. Il primo anno c’era incoscienza, l’anno ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto è pronto per lata del Festival di2022ta al Festival di2022.ha così svelato alcune indiscrezioni sullata. Ad accompagnareper lata del Festival 2022, Ornella Muti. L’attrice ha spiegato: “Sono molto molto emozionata, spavantata, nervosa ma felice. Ringrazio Ama, Lucio presta, Coletta tutti quanti. È un onore spero di far bene“. Emozionato, più del solito. “Felice sia arrivata questata. C’è una grande emozione, più quest’anno che glidue anni. Mi sono svegliato 5.30. C’è questo fatto di ritornare quasi a una normalità. Il primo anno c’era incoscienza, l’anno ...

Advertising

MARCOCARTA85 : E chi se lo scorda quel debutto a #Sanremo... Faccio il mio più grande in bocca al lupo a tutti, ad #Amadeus e a… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Marco Mengoni ospite di #Sanremo2022? Stiamo lavorando a più cose, adesso non sono in grado di dire né… - Tg1Rai : Poco fa ci è arrivato da Sanremo un video speciale che ci ha mandato #Amadeus, eccolo. @SanremoRai @RaiUno @RaiPlay… - Elisabe94838092 : RT @mulas_marina: Quindi nel magico mondo di #Sanremo gli artisti #novax saranno comunque bene accetti. Nella vita reali i Novax devono mor… - magub5 : RT @aciapparoni: ++ Sanremo: Amadeus, giovedi' Saviano al festival ++ ...Un'altra buona ragione per occuparsi di altro?? -