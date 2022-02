Sanremo 2022, Tananai – «Sesso occasionale» (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo esser stato incoronato tra i vincitori di Sanremo Giovani 2021 con il brano Esagerata Tananai è entrato ufficialmente in gara tra i 25 concorrenti del Festival di Sanremo di quest’anno. Sul palco dell’Ariston si presenterà per la prima volta sua canzone intitolata Sesso occasionale, scritta in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina. Nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, lo pseudonimo Tananai deriva da un nomignolo che gli avevano dato da bambino e che significa «piccola peste». Si è fatto notare sulla scena indie con il progetto Not For Us, con cui ha pubblicato nel 2017 l’album To Discover and Forget. Prima di esibirsi a Sanremo Giovani, l’artista ha collaborato con Fedez, realizzando insieme a lui il brano Le madri degli altri, ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo esser stato incoronato tra i vincitori diGiovani 2021 con il brano Esagerataè entrato ufficialmente in gara tra i 25 concorrenti del Festival didi quest’anno. Sul palco dell’Ariston si presenterà per la prima volta sua canzone intitolata, scritta in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina. Nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, lo pseudonimoderiva da un nomignolo che gli avevano dato da bambino e che significa «piccola peste». Si è fatto notare sulla scena indie con il progetto Not For Us, con cui ha pubblicato nel 2017 l’album To Discover and Forget. Prima di esibirsi aGiovani, l’artista ha collaborato con Fedez, realizzando insieme a lui il brano Le madri degli altri, ...

