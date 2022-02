Sanremo 2022 | Mahmood con Blanco al primo posto nella classifica della sala stampa

Advertising

SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - fuckvinglife : @SanremoRai @Sanremo__2022 MAHMOOD E BLANCO PRIMO POSTO MERITATISSIMO VAMOSSSS - HRTBREAKGJRL : RT @Iperborea_: Analizzare la situazione pandemica in Italia attraverso la platea di Sanremo: - 2020 - 2021 - 2022 #Sanremo2022 https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Omaggio al cantautore Franco Battiato. Sul sipario viene proiettato un estratto de 'La cura' di Battiato dal Festival didel 2007 accompagnato dall'orchestra. ' Ricordiamo il maestro che ha calcato il palco dell'Ariston ' dice Amadeus con un sottofondo d i forti applausi da parte del pubblico. Leggi anche >non è in gara a , ma anche quest'anno riesce a essere protagonista. Insieme a Fabio Rovazzi conduce dalla nave sponsor del Festival e il suo look è ancora unico . Dopo le conchiglie sul seno sfoggiate ...Da Achille Lauro sul palco a torso nudo e tatuaggi in vista alle lacrime di Damiano dei Maneskin che si commuove cantando Coraline. Dal campione di tennis Matteo Berrettini a Orietta Berti in lattice ...Classifica Sanremo 2022, prima serata: ecco l’ordine di gradimento provvisorio dell’1 febbraio, Mahmood e Blanco in pole position.