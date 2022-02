Sanremo 2022, Belotti (comunità Narconon): “Muti? uso marijuana trampolino lancio droghe più pesanti” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non mi voglio mettere in contrapposizione con quanto può sostenere Ornella Muti – che mi pare abbia fatto un discorso terapeutico – che è cosa ben diversa. Se non sbaglio poi la scelta di Ornella Muti credo fosse per legalizzare la droga terapeutica per cui si andrebbe a discutere una contrapposizione non opportuna ma su due piani completamente diversi. Noi siamo per la corretta informazione sulle droghe, che non sono leggere o pesanti, ma sono droghe in generale”. Lo afferma all’AdnKronos Luigi Belotti, responsabile relazioni esterne delle comunità Narconon commentando le polemiche in merito alla foto, postata sul suo profilo Instagram, dall’attrice Ornella Muti con una collanina con un ciondolo a forma di foglia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non mi voglio mettere in contrapposizione con quanto può sostenere Ornella– che mi pare abbia fatto un discorso terapeutico – che è cosa ben diversa. Se non sbaglio poi la scelta di Ornellacredo fosse per legalizzare la droga terapeutica per cui si andrebbe a discutere una contrapposizione non opportuna ma su due piani completamente diversi. Noi siamo per la corretta informazione sulle, che non sono leggere o, ma sonoin generale”. Lo afferma all’AdnKronos Luigi, responsabile relazioni esterne dellecommentando le polemiche in merito alla foto, postata sul suo profilo Instagram, dall’attrice Ornellacon una collanina con un ciondolo a forma di foglia di ...

