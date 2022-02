Quanto guadagna Amadeus per presentare Sanremo? Cachet stellare: le cifre (Di martedì 1 febbraio 2022) Il timoniere del Festival di Sanremo, per il terzo anno consecutivo, sarà ancora lui, Amadeus che voleva assolutamente tornare sul palco dell’Ariston davanti al pubblico dopo l’edizione senza spettatori dello scorso anno. Il presentatore principe della Rai, che è anche l’autore del Festival e si è occupato, assieme ad altri esperti di scegliere le canzoni della kermesse sanremese ha stipulato un contratto importante con la Rai per l’evento musicale con cifre da capogiro. Viale Mazzini non ha emesso comunicati ufficiali riguardo il Cachet di Amadeus, tuttavia secondo le voci si può risalire ad una cifra simile a quella reale. La cifra che i vertici di Viale Mazzini hanno stipulato si aggirerebbe attorno ai 600mila euro. Ribadiamo che non ci sono informazioni certe al riguardo, ma varie fonti affermano ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) Il timoniere del Festival di, per il terzo anno consecutivo, sarà ancora lui,che voleva assolutamente tornare sul palco dell’Ariston davanti al pubblico dopo l’edizione senza spettatori dello scorso anno. Il presentatore principe della Rai, che è anche l’autore del Festival e si è occupato, assieme ad altri esperti di scegliere le canzoni della kermesse sanremese ha stipulato un contratto importante con la Rai per l’evento musicale conda capogiro. Viale Mazzini non ha emesso comunicati ufficiali riguardo ildi, tuttavia secondo le voci si può risalire ad una cifra simile a quella reale. La cifra che i vertici di Viale Mazzini hanno stipulato si aggirerebbe attorno ai 600mila euro. Ribadiamo che non ci sono informazioni certe al riguardo, ma varie fonti affermano ...

