Pechino 2022, martedì 8 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di martedì 1 febbraio 2022) Altra giornata di grande sport quella di martedì 8 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Tantissimi gli azzurri che saranno impegnati nel secondo giorno della prima settimana olimpica completa, a cominciare dal biathlon con la 20 km individuale, passando per le tante gare di snowboard previste quest’oggi, oltre alle sprint maschile e femminile di sci di fondo. E allora ecco di seguito gli italiani al via martedì 8 febbraio. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT MARTEDI 8 febbraio (giorno 4, orari italiani) Ore 2:15 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO maschile ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Altra giornata di grande sport quella diai Giochi Olimpici Invernali di. Tantissimi gli azzurri che saranno impegnati nel secondo giorno della prima settimana olimpica completa, a cominciare dal biathlon con la 20 km individuale, passando per le tante gare di snowboard previste quest’oggi, oltre alle sprint maschile e femminile di sci di fondo. E allora ecco di seguito glial via. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT MARTEDI 8(giorno 4,) Ore 2:15 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO maschile ...

