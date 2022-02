Olimpiadi di Pechino? 1.200 ore su Discovery+, 300 su Eurosport-Sky, 130 sulla Rai (Di martedì 1 febbraio 2022) Su Discovery+ 6 canali dedicati e 1200 ore live Corriere della sera, pagina 39. Da venerdì, con la cerimonia di apertura di Pechino 2022 (alle ore 13 italiane), fino a domenica 20 gli appassionati potranno seguire ogni istante dell’Olimpiade su Discovery+. Una full immersion che permetterà agli abbonati di Discovery+ di vivere l’esperienza dei Giochi come mai prima d’ora, con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, live e on demand, oltre ai contenuti speciali. La copertura, in realtà, comincerà già domani con i primi eventi di curling, hockey e freestyle. Saranno oltre 1.200 le ore live che la piattaforma trasmetterà nei 19 giorni di competizione, fino a 6 canali in contemporanea dedicati a tutte le 15 discipline e ai 109 eventi previsti, con ampio spazio per la spedizione italiana: sono 118 gli ... Leggi su tvzoom (Di martedì 1 febbraio 2022) Su6 canali dedicati e 1200 ore live Corriere della sera, pagina 39. Da venerdì, con la cerimonia di apertura di2022 (alle ore 13 italiane), fino a domenica 20 gli appassionati potranno seguire ogni istante dell’Olimpiade su. Una full immersion che permetterà agli abbonati didi vivere l’esperienza dei Giochi come mai prima d’ora, con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, live e on demand, oltre ai contenuti speciali. La copertura, in realtà, comincerà già domani con i primi eventi di curling, hockey e freestyle. Saranno oltre 1.200 le ore live che la piattaforma trasmetterà nei 19 giorni di competizione, fino a 6 canali in contemporanea dedicati a tutte le 15 discipline e ai 109 eventi previsti, con ampio spazio per la spedizione italiana: sono 118 gli ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - SkySport : MILANO-CORTINA VIA PECHINO Un racconto quotidiano per non perdere nulla delle Olimpiadi al via il 4 febbraio: sul c… - Corriere : Olimpiadi di Pechino, Malagò positivo al Covid: sta bene, è isolato in hotel - zuggy04 : RT @GeopoliticalCen: All’indomani della inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pechino, la Camera Bassa del Giappone ha approvato una r… - TV7Benevento : Olimpiadi: Cio spera in una capacità spettatori fino al 30% a Pechino 2022... -