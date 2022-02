Mondiali:per Arabia Saudita e Giappone qualificazione più vicina (Di martedì 1 febbraio 2022) L'Arabia Saudita e il Giappone vedono avvicinarsi la qualificazione ai Mondiali in Qatar, quando mancano due sole giornate alla chiusura del girone B della zona Asia, che le vede occupare ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) L'e ilvedono avrsi laaiin Qatar, quando mancano due sole giornate alla chiusura del girone B della zona Asia, che le vede occupare ...

Qatar 2022: Corea del Sud ai Mondiali per la decima volta di fila La Corea del Sud è il secondo paese dell' Asia a conquistare il pass per Qatar 2022 dopo l' Iran , che se l'era già assicurato dominando lo stesso girone A. A Teheran, dal canto suo, l'Iran ha invece ...

Naviga il televideo in popup La Corea del Sud staccail biglietto per i Mondiali battendo2-0 la Siria nel girone A della terzafase asiatica. L'Iran, già qualificato,piega 1-0 gli Emirati Arabi.

