Massimo Ranieri | testo canzone “Lettera di là dal mare” a Sanremo 2022 | il significato

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 1 febbraio 2022)lo ritroveremo al Festival dicon ladi là dal”. La sua partecipazione non sarà in qualità di ospite, bensì di concorrente tra i Big in gara. Un ritorno atteso sul palcoscenico dell’Ariston che avviene a distanza di 25 anni dalla sua ultima volta.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.