LIVE Virtus Bologna-Buducnost 51-59, EuroCup 2022 in DIRETTA: la Segafredo deve rincorrere nel quarto quarto (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo in attacco di Seeley su Pajola, time out Scariolo con 2’28” da giocare. 0/2 Sanguinoso per il 34 Virtussino, 3’08” sul cronometro. Fallo di Cobbs su Weems, Buducnost in bonus, liberi. 55-62 SCHIACCIATA di Jaiteh. Fallo di Reid (il terzo personale) su Pajola, il Buducnost esaurisce il bonus nel quarto quarto, tre falli di squadra commessi dalla Virtus, 3’45” da giocare. 53-62 Piazzato di Pajola. 51-62 Tripla di Jagodic-Kuridza. 51-59 2/2 Jaiteh. Fallo di Jagodic-Kuridza che manda in lunetta Jaiteh, sfiorato il 2+1. Fallo di Perry su Cordinier, rimessa Virtus, 5’50” sul cronometro. 49-59 Atic da tre. 49-56 Correzione a canestro di Weems sulla penetrazione ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo in attacco di Seeley su Pajola, time out Scariolo con 2’28” da giocare. 0/2 Sanguinoso per il 34sino, 3’08” sul cronometro. Fallo di Cobbs su Weems,in bonus, liberi. 55-62 SCHIACCIATA di Jaiteh. Fallo di Reid (il terzo personale) su Pajola, ilesaurisce il bonus nel, tre falli di squadra commessi dalla, 3’45” da giocare. 53-62 Piazzato di Pajola. 51-62 Tripla di Jagodic-Kuridza. 51-59 2/2 Jaiteh. Fallo di Jagodic-Kuridza che manda in lunetta Jaiteh, sfiorato il 2+1. Fallo di Perry su Cordinier, rimessa, 5’50” sul cronometro. 49-59 Atic da tre. 49-56 Correzione a canestro di Weems sulla penetrazione ...

