Leggo di neodiplomati chiamati in cattedra come supplenti | fu così anche per me

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) A pochi mesi dall’esame di maturità, superato a pieni voti, parecchi giovani sono statiin. Una tra le poche novità positive nell’oceano dei guai prodotti dall’emergenza pandemica. Sono giovanida istituti tecnici e professionali, licei e scuole medie che, in tutta Italia, hanno selezionato questi ragazzi in base al curriculum, giocoforza scarno. Aicon ottimi voti, iscritti all’università, è stata data un’occasione di crescita, intellettuale e umana, per garantire la continuità della didattica, altrimenti compromessa. Non sappiamo ancora se la ventata di entusiasmo e freschezza ricadràuna manna benefica sui quasi-coetanei seduti dietro ai banchi, provatitutti i ragazzi dai lockdown a singhiozzo, dalla ...