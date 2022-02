Lega Serie A: il presidente Dal Pino si è dimesso (Di martedì 1 febbraio 2022) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha annunciato le sue dimissioni. Lo si apprende dall’Ansa la quale ha riferito che alla base della scelta di Dal Pino ci sarebbe la sua volontà di rimanere negli Usa in cui è vacanza dall’inizio dello stop natalizio. La notizia apre dunque un nuovo scenario nel quale i massimi vertici del calcio nostrano dovranno trovare un nome nuovo per la carica vacante. Dimissioni Dal Pino: perchè questa scelta? L’ormai ex presidente della Serie A, a due anni dalla sua elezione, ha maturato la decisione già ad inizio gennaio. Negli ultimi giorni poi sono arrivate sempre più conferme che si trattava di una scelta sempre più perentoria e non solo una voce giornalistica. Dal Pino è intenzionato a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 febbraio 2022) Paolo DaldellaA, ha annunciato le sue dimissioni. Lo si apprende dall’Ansa la quale ha riferito che alla base della scelta di Dalci sarebbe la sua volontà di rimanere negli Usa in cui è vacanza dall’inizio dello stop natalizio. La notizia apre dunque un nuovo scenario nel quale i massimi vertici del calcio nostrano dovranno trovare un nome nuovo per la carica vacante. Dimissioni Dal: perchè questa scelta? L’ormai exdellaA, a due anni dalla sua elezione, ha maturato la decisione già ad inizio gennaio. Negli ultimi giorni poi sono arrivate sempre più conferme che si trattava di una scelta sempre più perentoria e non solo una voce giornalistica. Dalè intenzionato a ...

