La crisi immobiliare colpirà anche Xi La profezia di Soros

Sebbene Xi Jinping rappresenti la "più grande minaccia" per le società aperte di tutto il mondo, la posizione del leader cinese non è così solida come generalmente si crede. Omicron "minaccia di essere la sua disfatta" perché in Cina il Covid-19 "non è più sotto controllo". Ne è certo il finanziere e filantropo George Soros, intervenuto alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Pechino a un panel della Hoover Institution. Nel 2022 si giocherà il futuro del mondo, ha detto. Durante i prossimi dodici mesi, il 20° Congresso del Partito comunista cinese deciderà se concedere a Xi un terzo mandato come segretario generale, Vladimir Putin deciderà se invadere l'Ucraina e Viktor Orbán ed Emmanuel Macron affronteranno gli elettori in Ungheria e in Francia. Soros ha riconosciuto che il cambiamento climatico è "la sfida politica fondamentale per il mondo", ma ...

