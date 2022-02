Kinikini delle Fiji | il radiocarbonio retrodata il bastone

(Di martedì 1 febbraio 2022) Alla mostra Power & prestige. Simboli di comando in Oceania in corso a Venezia c’è unpiù antico di due secoli. Infatti, l’esposizione è incentrata sui bastoni emblemi di autorità dal XVIII al XIX secolo, ma l’analisi alhato uno degli oggetti rituali. Il copricapo azteco del Weltmuseum non va

... che riunisce per la prima volta 126 antichi bastoni del comandoisole del Pacifico, prestati ... Il "", bastone di comando a pagaia insolitamente lungo (134 centimetri) e ricoperto da una ...Richiesto dagli organizzatori per uno degli oggetti più particolari dell' esposizione, un...che erano fissati all'interno dei tetti di paglia dei templi come offerte dedicate agli dei...Un test al radiocarbonio su un "bastone del potere" oceanico proveniente dalle isole Fiji e ospitato in una mostra a Venezia, porta a retrodatare la sua origine di circa due secoli, accreditando l'ipo ...(Adnkronos) - Un test al radiocarbonio su un antico "bastone del potere" oceanico, proveniente dalle isole Fiji ed esposta a Venezia, ha portato a retrodatare la sua origine di circa due secoli, avval ...