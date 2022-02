Juventus, si ferma Bernardeschi: la nota sull’infortunio (Di martedì 1 febbraio 2022) Il calciatore della Juventus si ferma per infortunio. L’esterno ha svolto allenamento differenziato, ecco il motivo Dalla seduta di allenamento odierno per la Juventus non arrivano buone notizie. Si ferma… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Il calciatore dellasiper infortunio. L’esterno ha svolto allenamento differenziato, ecco il motivo Dalla seduta di allenamento odierno per lanon arrivano buone notizie. Si… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ferma Infortunio Bernardeschi: le condizioni del centrocampista della Juve ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Non arrivano buone notizie dall'allenamento di casa Juventus: Federico Bernardeschi è stato vittima di un problema muscolare Si ferma Federico Bernardeschi a causa di un infortunio muscolare, bloccato da un affaticamento a cinque giorni dalla sfida al ...

Inter, sempre più Scamacca: affare da 40 milioni ...del Sassuolo il prescelto per il nuovo corso e in risposta all'acquisto da parte della Juventus di ... Il croato ha posto le sue condizioni, tra i 5 e i 6 milioni a stagione, l'Inter si ferma a meno di 4 ...

La Juventus non si ferma più: in arrivo un ultimo grande colpo Virgilio Sport Juventus, si ferma Bernardeschi: la nota sull’infortunio Come si legge nella nota del report di allenamento del club torinese, il calciatore si è allenato in disparte e seguirà un programma differenziato per tutta la settimana. A rischio la sua presenza con ...

Juventus, si ferma Bernardeschi. Zakaria e Vlahovic dal 1' col Verona Tridente dei trequartisti con Cuadrado a destra, Dybala centrale e McKennie a sinistra, Vlahovic al centro per il suo esordio con la maglia della Juventus nel match col Verona.

