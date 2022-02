Impianto di compost Ama a Maccarese, Baccini: “E’ vecchio, va spostato e ammodernato” (Di martedì 1 febbraio 2022) Fiumicino – “Maccarese non può più tollerare il peso di un Impianto di compost di vecchia generazione che ormai è solo un ostacolo per la viabilità e per la qualità della vita dei cittadini. Viste le possibilità offerte dal Pnrr sarà necessario che le Amministrazioni si attivino per spostare questo vecchio Impianto e costruirne uno di nuova generazione, tecnologicamente avanzato che sappia essere una risorsa per il territorio”. A dirlo è il consigliere di opposizione Mario Baccini, che nella conferenza dei Capigruppo ha ribadito la necessità e l’urgenza di spostare l’Impianto compost dell’Ama di Maccarese utilizzando fondi statali per adeguare le tecnologie e migliorare la qualità della vita del territorio. Il Faro online – Clicca qui ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Fiumicino – “non può più tollerare il peso di undidi vecchia generazione che ormai è solo un ostacolo per la viabilità e per la qualità della vita dei cittadini. Viste le possibilità offerte dal Pnrr sarà necessario che le Amministrazioni si attivino per spostare questoe costruirne uno di nuova generazione, tecnologicamente avanzato che sappia essere una risorsa per il territorio”. A dirlo è il consigliere di opposizione Mario, che nella conferenza dei Capigruppo ha ribadito la necessità e l’urgenza di spostare l’dell’Ama diutilizzando fondi statali per adeguare le tecnologie e migliorare la qualità della vita del territorio. Il Faro online – Clicca qui ...

Advertising

su_pascale : RT @StefanoCiafani: La Campania è carente di #impianti per trattare l'organico e #Napoli deve dare l'esempio. @Legambiente è favorevole al… - sdallagata : RT @StefanoCiafani: La Campania è carente di #impianti per trattare l'organico e #Napoli deve dare l'esempio. @Legambiente è favorevole al… - pettirosso60 : RT @StefanoCiafani: La Campania è carente di #impianti per trattare l'organico e #Napoli deve dare l'esempio. @Legambiente è favorevole al… - Legambiente : RT @StefanoCiafani: La Campania è carente di #impianti per trattare l'organico e #Napoli deve dare l'esempio. @Legambiente è favorevole al… - MariateresaImp1 : RT @StefanoCiafani: La Campania è carente di #impianti per trattare l'organico e #Napoli deve dare l'esempio. @Legambiente è favorevole al… -