Fiorello sbertuccia i no vax: "L'effetto del grafene" (Di martedì 1 febbraio 2022) Il ritorno dello showman a Sanremo è nel segno del sarcasmo contro il conduttore, che lo ha voluto al suo fianco all'Ariston nonostante il "no" ribadito sin dallo scorso anno Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 febbraio 2022) Il ritorno dello showman a Sanremo è nel segno del sarcasmo contro il conduttore, che lo ha voluto al suo fianco all'Ariston nonostante il "no" ribadito sin dallo scorso anno

Advertising

InfoTestata : Fiorello sbertuccia i no vax #Sanremo2022 - zazoomblog : Al via Sanremo. E Fiorello sbertuccia i no vax - #Sanremo. #Fiorello #sbertuccia - infoitcultura : Al via Sanremo. E Fiorello sbertuccia i no vax -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello sbertuccia Fiorello sbertuccia i no vax: "L'effetto del grafene" il Giornale Fiorello sbertuccia i no vax: "L'effetto del grafene" Alla fine Fiorello è tornato sul palco dell'Ariston e non ha potuto non mettere nel mirino l'amico e collega Amadeus. Il suo intermezzo è stato dominato da battute e stilettate all'indirizzo di ...

Al via Sanremo. E Fiorello sbertuccia i no vax Subito la sorpresa di Achille Lauro che ha fatto il suo ingresso sul palco senza maglietta. Fiorello show sui no vax e sulle recenti votazioni per il Quirinale. All'Ariston come co-conduttrice, per la ...

Alla fine Fiorello è tornato sul palco dell'Ariston e non ha potuto non mettere nel mirino l'amico e collega Amadeus. Il suo intermezzo è stato dominato da battute e stilettate all'indirizzo di ...Subito la sorpresa di Achille Lauro che ha fatto il suo ingresso sul palco senza maglietta. Fiorello show sui no vax e sulle recenti votazioni per il Quirinale. All'Ariston come co-conduttrice, per la ...