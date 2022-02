Fedriga positivo, il governatore del Friuli Venezia Giulia in isolamento: «È asintomatico» (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è risultato positivo al Coronavirus. Il governatore leghista sarebbe asintomatico, secondo i giornali locali, e si ovviamente messo in isolamento. Sospesi tutti gli appuntamenti in presenza. Fedriga continuerà a lavorare da remoto. La scoperta del contagio sarebbe avvenuta dopo un tampone di routine. Leggi anche: «Hai tradito la Lega, devi morire», nuove minacce contro Fedriga dopo quelle No vax. Zaia: «Tira una brutta aria» Fedriga: «Se fossero tutti vaccinati, il Friuli Venezia Giulia non sarebbe in zona gialla» Friuli Venezia ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Regione, Massimiliano, è risultatoal Coronavirus. Illeghista sarebbe, secondo i giornali locali, e si ovviamente messo in. Sospesi tutti gli appuntamenti in presenza.continuerà a lavorare da remoto. La scoperta del contagio sarebbe avvenuta dopo un tampone di routine. Leggi anche: «Hai tradito la Lega, devi morire», nuove minacce controdopo quelle No vax. Zaia: «Tira una brutta aria»: «Se fossero tutti vaccinati, ilnon sarebbe in zona gialla»...

Advertising

LaStampa : Covid, positivo Fedriga: per il presidente del Friuli Venezia Giulia è la seconda volta - LuigiF97101292 : RT @LaStampa: Covid, positivo Fedriga: per il presidente del Friuli Venezia Giulia è la seconda volta - Paolo24990399 : Covid, positivo Fedriga: in isolamento il presidente del Friuli Venezia Giulia - La Stampa il Figlio di Goebbels - FGuardiella : Massimiliano Fedriga positivo al Covid - ZenatiDavide : Covid, positivo Fedriga: in isolamento il presidente del Friuli Venezia Giulia: Il presidente della Regione Friuli… -