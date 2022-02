Egitto | Noury Amnesty | “Notizia non positiva | resteremo al fianco di Zaki”

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Certamente non è unaper tutti coloro, Patrick per primo, che speravano che questa udienza fosse l’ultima”. Così Riccardo, portavoce diItalia, commenta con l’Adnkronos ladel rinvio al 6 aprile del processo che vede imputato Patrick. “Speriamo che questa libertà, che negli ultimi è stata provvisoria, il 6 aprile diventi definitiva”, prosegue, secondo cui “non è chiaro il motivo per cui è stato deciso il rinvio”, ma si tratta di un “tempo lunghissimo, oltre due mesi”. “Continuerà questo periodo d’attesa che separa Patrick dal desiderio legittimo di riprendere la sua vita normale e noi saremo accanto a lui”, aggiunge il portavoce. L'articolo proviene da Sbircia laMagazine.

...egiziano dell'università di Bologna Zaki rischia una condanna di altri 5 anni di carcere in,... Così all'ANSA Riccardo, portavoce di Amnesty International in Italia, commenta la notizia ...Il mio lavoro riguarda l'. Non voglio scappare. Io partirò quando si potrà ma la mia famiglia ... Riccardo. 'Speriamo - ha aggiunto - che sia l'ultimo giorno in cui Patrick si presenterà ...“Speriamo che questa libertà, che negli ultimi è stata provvisoria, il 6 aprile diventi definitiva”, prosegue Noury, secondo cui “non è chiaro ... Era tornato in Egitto per far visita alla famiglia, ...Rinviata al 6 aprile l'udienza per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell'Università di Bologna che stamani era atteso in Tribunale ...