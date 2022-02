Covid, Danimarca abolisce tutte le restrizioni: via anche l’obbligo di mascherina e i limiti per i locali al chiuso (Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre in Europa e nel resto del mondo molti Paesi sono ancora in piena crisi pandemica dovuta all’alta trasmissibilità della variante Omicron del coronavirus, la Danimarca procede controcorrente. Così, da oggi il paese scandinavo è il primo dell’Unione europea ad abolire tutte le misure anti Covid nonostante il numero record di contagi che continua a registrare, tra i 40mila e i 50mila al giorno su una popolazione di appena 6 milioni di persone. L’idea del governo e degli esperti, scrive il Guardian, è quella di affidarsi esclusivamente all’elevato tasso di immunizzazione dei suoi cittadini. Così, dopo un primo tentativo di abolire tutte le misure restrittive tra settembre e novembre 2021, Copenaghen prova di nuovo a liberarsi delle mascherine, dei pass e degli orari ridotti per bar e ristoranti. E con l’abolizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre in Europa e nel resto del mondo molti Paesi sono ancora in piena crisi pandemica dovuta all’alta trasmissibilità della variante Omicron del coronavirus, laprocede controcorrente. Così, da oggi il paese scandinavo è il primo dell’Unione europea ad abolirele misure antinonostante il numero record di contagi che continua a registrare, tra i 40mila e i 50mila al giorno su una popolazione di appena 6 milioni di persone. L’idea del governo e degli esperti, scrive il Guardian, è quella di affidarsi esclusivamente all’elevato tasso di immunizzazione dei suoi cittadini. Così, dopo un primo tentativo di abolirele misure restrittive tra settembre e novembre 2021, Copenaghen prova di nuovo a liberarsi delle mascherine, dei pass e degli orari ridotti per bar e ristoranti. E con l’abolizione ...

