(Di martedì 1 febbraio 2022) Un allevamento di Bouledogue Inglese e Francese, Chihuaua e Alano, con cuccioli meravigliosi venduti prezzi che andavano tra i 1.500 e i 2.000 euro l’uno. L’attività veniva addirittura pubblicizza su Instagram, attraverso una pagina dedicata in cui le foto dei cuccioli facevano la loro mostra, con prezzi e caratteristiche. Peccato che l’allevamento non fosse autorizzato e che i cuccioli non avessero il pedigree che giustificasse tale esoso costo. L’attività dell’allevamento, nonostante le carenze evidenti, continuava però florida, grazie all’accondiscendenza di funzionario pubblico che, avrebbe “chiuso un occhio”, indi regalie., scoperto allevamento abusivo didi razza Ma, dopo aver notato la presenza di moltissiminel giardino di un’abitazione privata durante un ...

Advertising

CorriereCitta : Corruzione a Velletri, ‘chiudeva un occhio’ in cambio di cani costosi: 3 arresti (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione Velletri

askanews

... alle ore 17.30, sulla piattaforma ZOOM dell'Università delle Tre Età di. L'evento, ... e nel 2010 una seconda grande campagna nazionale contro la. Obiettivo di Libera fu " ed è ...La difesa dell'imputato ha rilevato che entrambi i testi sono coinvolti in un processo davanti al tribunale diper tentatain atti giudiziari: uno come imputato, l'altro, a dirla ...Cade l'ipotesi di accusa formulata dalla Procura: tentata corruzione in atti giudiziari. Il gup accoglie le tesi difensive con formula ampia ...«Assolta perché il fatto non sussiste». Si chiude la vicenda giudiziaria della legale imputato dinanzi al Tribunale di Velletri ...