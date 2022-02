Choc in centro, 24enne ucciso in pieno giorno. Fermato il padre: è un poliziotto (Di martedì 1 febbraio 2022) ucciso in pieno giorno a Raffafali nell’agrigentino, per l’omicidio del 24enne Vincenzo Gabriele Rampello è stato Fermato il padre. 57anni, poliziotto in servizio a Catania, è stato bloccato dai carabinieri mentre stava per fuggire su un pullman di linea diretto nella città etnea. Secondo la prima ricostruzione Gaetano Rampello avrebbe estratto la pistola d’ordinanza e fatto fuoco per nove volte contro il figlio uccidendolo. I motivi del gesto sono ancora ignoti. Sempre a quanto si apprende Vincenzo Gabriele Rampello ed il padre avrebbero avuto un’accesa discussione. E non sarebbe stata la prima volta. Ssecondo indiscrezioni le liti tra padre e figlio erano continue. Il giovane infatti, pur essendo figlio di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)ina Raffafali nell’agrigentino, per l’omicidio delVincenzo Gabriele Rampello è statoil. 57anni,in servizio a Catania, è stato bloccato dai carabinieri mentre stava per fuggire su un pullman di linea diretto nella città etnea. Secondo la prima ricostruzione Gaetano Rampello avrebbe estratto la pistola d’ordinanza e fatto fuoco per nove volte contro il figlio uccidendolo. I motivi del gesto sono ancora ignoti. Sempre a quanto si apprende Vincenzo Gabriele Rampello ed ilavrebbero avuto un’accesa discussione. E non sarebbe stata la prima volta. Ssecondo indiscrezioni le liti trae figlio erano continue. Il giovane infatti, pur essendo figlio di un ...

