Chi è Lykke Li | la cantante svedese presunta nuova fiamma di Brad Pitt

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nelle ultime settimane è diventata sempre più forte la voce che vuolein una relazione amorosa conLi, cantautrice e musicista. Tuttavia, pare che il flirt tra il celebre attore e l’artista nordica sia stato già smentito. Stando a quanto rivelato da una fonte a Page Six, infatti, i due si sarebbero incontrati un paio d’anni fa ma da allora non si sarebbero più visti. Pertanto, sempre stando alla fonte,sarebbe ancora single, anche perché il difficilissimo divorzio con Angelina Jolie non è così semplice da superare. Da parte dei due interessati non è finora arrivata alcuna conferma né smentita, pertanto ad oggi è impossibile sapere con certezza quale rapporto c’è traLi. La musicista ...