Calciomercato Inter | c’è il sì di Scamacca | accordo col Sassuolo rimandato a giugno

(Di martedì 1 febbraio 2022): i nerazzurri avrebbero in mano il sì di, mentre l’con ilè slittato aL’ha il sì di Gianlucache vuole restare in Italia anche per mantenere saldo il posto in Nazionale nella stagione (si spera) che porterà al Mondiale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il, che ha già prenotato Lucca per, è pronto ad esaudire il sogno dell’attaccante ex Genoa di vestire il nerazzurro, con i nerazzurri che vorrebbero chiudere anche per Davide Frattesi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | #INTERYOUTH Ecco il dettaglio delle operazioni definite dal Settore Giovanile nerazzurro nella sessione inver… - sportmediaset : Pagelle #calciomercato: Juventus da 9, Inter a ruota. Milan fermo. #SportMediaset - Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - realwarriale2 : Pagellone #Calciomercato invernale: @Inter 8: #Gosens il tassello che mancava @acmilan 8: #Lazetic nuovo asso del… - I_M_Fez : RT @InterOlogy1908: Buongiorno interisti, cerchiamo editors per la nostra pagina, persone volenterose piene di passione per l'#Inter che vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Commenta per primo Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport ci sono siache Juventus su Andrea Cambiaso , giovane terzino sinistro del Genoa , che potrebbe partire in estate.Nonostantee soprattutto Juventus abbiano spinto forte in questa fredda (solo nel clima) ...Milan, asse con la Francia caldissimo per Maldini Renato Sanches ©LaPresseDalla Francia ...Che l’Inter stia tenendo salda la presa sugli obiettivi di mercato per i quali sono previste trattative mirate nel prossimo futuro è un dato certo, a darne conferma è stato anche l’amministratore ...Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero in mano il sì di Scamacca, mentre l’accordo con il Sassuolo è slittato a giugno L’Inter ha il sì di Gianluca Scamacca che vuole restare in Italia anche per ...