Bryan Adams torna con “So happy it hurts”, il nuovo album (Di martedì 1 febbraio 2022) MILANO – L’11 marzo uscirà il nuovo album di Bryan Adams, intitolato “So happy it hurts”. Il rocker canadese è anche l’autore dello scatto in copertina, visto che ormai da anni si è affermato altresì come fotografo. Sarà il suo quindicesimo disco in studio. Il nuovo album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato fisico, in versione cd standard, cd deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e vinile, vinile a colori e un cofanetto in edizione limitata che include cd deluxe, vinile, libro rilegato e foto autografata. In questo mese l’artista terrà tre concerti in Italia (11 febbraio – Roma, Palazzo dello Sport; 12 febbraio – Firenze, Mandela Forum; 14 febbraio – Conegliano, Zoppas Arena). A proposito del ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 febbraio 2022) MILANO – L’11 marzo uscirà ildi, intitolato “Soit”. Il rocker canadese è anche l’autore dello scatto in copertina, visto che ormai da anni si è affermato altresì come fotografo. Sarà il suo quindicesimo disco in studio. Ilsarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato fisico, in versione cd standard, cd deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e vinile, vinile a colori e un cofanetto in edizione limitata che include cd deluxe, vinile, libro rilegato e foto autografata. In questo mese l’artista terrà tre concerti in Italia (11 febbraio – Roma, Palazzo dello Sport; 12 febbraio – Firenze, Mandela Forum; 14 febbraio – Conegliano, Zoppas Arena). A proposito del ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Bryan Adams-Have You Ever Really Loved A Woman? (From 'Don Juan DeMarco' Soundtrack) La musica an… - sextingstamos : @MrsAleLoRusso Per me Always dei BJ e Heaven di Bryan Adams sono i tipici brani di coppia anni ‘90. @JohnStamos noi vita mia ?? - leonor_sc8 : neste momento devia estar no Altice Arena a ver o Bryan Adams - _magnopaolo_ : Seguo le persone giuste perché in TL è apparso il Capolavoro di Bryan Adams 'Summer of '69' in featuring con Taylor… - imarianandrade : Bryan Adams é e sempre será A LENDA ?? -