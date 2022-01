Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 15:30 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 15:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA NELLE DUE DIREZIONI E PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA NETTUNENSE, CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma E TRA LA COLOMBO E VIA DI VALLERANELLO VERSO CASTEL RomaNO. E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, POCO TRAFFICO AL MOMENTO: QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA RomaA-TERAMO E VIA PRENESTINA E IN ESTERNA TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA. LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO SI VIAGGIA A RILENTO IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)DEL 31 GENNAIOORE 15:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA NELLE DUE DIREZIONI E PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA NETTUNENSE, CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE CECCHINA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSOE TRA LA COLOMBO E VIA DI VALLERANELLO VERSO CASTELNO. E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, POCO TRAFFICO AL MOMENTO: QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LAA-TERAMO E VIA PRENESTINA E IN ESTERNA TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA. LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO SI VIAGGIA A RILENTO IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Giovedì il giuramento del Presidente Mattarella, il piano mobilità - romamobilita : #Roma #viabilità Flaminio, da domani lavori di rifacimento del manto stradale a via Vico e a via Gianturco, direzio… - TG24info : Regione – A1, chiusa per una notte la rampa d’immissione Roma Sud | - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Lucrezia - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Nomentana tra Fonte Nuova e Poggio Fiorito -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 01 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO A ROMA, SULLA TANGENIALE EST, CHIUSA PER UN ...

Campobasso, rimozione gru in via Roma: cambia la viabilità cittadina ... sempre da realizzarsi con la segnaletica stradale verticale, sulle seguenti strade: via Roma dall'... Ravvisando la necessità di adottare una adeguata viabilità alternativa per assicurare la normale ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO A, SULLA TANGENIALE EST, CHIUSA PER UN ...... sempre da realizzarsi con la segnaletica stradale verticale, sulle seguenti strade: viadall'... Ravvisando la necessità di adottare una adeguataalternativa per assicurare la normale ...