Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 12:30 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A Roma, SULLA TANGENIALE EST, CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLazioNE INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI. CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA. SULLA PONTINA CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO Roma. TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA NETTUNENSE, SI STA IN CODA TRA CECCHINA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, CI SONO CODE SULLA SR155 DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI TECCHIENA VERSO FROSINONE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 E’ LIMITATA TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA, E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)DEL 31 GENNAIOORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, SULLA TANGENIALE EST, CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA CIRCONVALNE INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI. CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA. SULLA PONTINA CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO. TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA NETTUNENSE, SI STA IN CODA TRA CECCHINA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, CI SONO CODE SULLA SR155 DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI TECCHIENA VERSO FROSINONE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 E’ LIMITATA TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA, E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE ...

