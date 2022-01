Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)DEL 31 GENNAIOORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’A24-TERAMI, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA PRENESTINA. QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CIRCONE FORTEMENTE CONGESTIONATA SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO. CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, SULLA SS214 MARIA E ISOLA CASAMARI CI SONO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FERENTINO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INFINE, IL ...