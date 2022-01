Tempesta d’amore, anticipazioni 1° febbraio: le intenzioni di Christoph (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore che martedì 1° febbraio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Tempesta d’amore, anticipazioni 1° febbraio André si augurerà che la convivenza con Rosalie e Michael non torni ad essere nuovamente disastrosa, come lo è stato tempo fa. Il dottore e il Konopka, non sanno che la Engel, ha messo su un piano per organizzare le attività del team building, in tal modo da poter appianare gli scontri. (l’articolo continua dopo la foto.) Rosalie sorprenderà Michael e André con i biglietti della loro prima attività insieme. Tempesta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache martedì 1°2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.1°André si augurerà che la convivenza con Rosalie e Michael non torni ad essere nuovamente disastrosa, come lo è stato tempo fa. Il dottore e il Konopka, non sanno che la Engel, ha messo su un piano per organizzare le attività del team building, in tal modo da poter appianare gli scontri. (l’articolo continua dopo la foto.) Rosalie sorprenderà Michael e André con i biglietti della loro prima attività insieme....

