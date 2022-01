Scuola | Giannelli presidi | un compitificio? Mi rendo conto del problema

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - La ddi ha dato il colpo di grazia. L'esordio del 2022 vede laridotta in. Luogo in cui non c'è tempo per spiegare e riflettere ma solo per essere valutati con compiti in classe e interrogazioni. "Midele non condivido che lasi trasformi in unma purtroppo in questo momento è tutto più difficile ed è ancora più evidente che in Italia manca una cultura della valutazione". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionaleAntonelloche aggiunge: "Servono equilibrio e molta più attenzione di prima, nel tempo che stiamo vivendo si è acuita la tensione nei rapporti frae famiglie. La didattica ...