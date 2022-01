Salernitana: Simy in prestito al Parma (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Salernitana ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con il Parma “per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo” Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Laha reso noto di aver raggiunto l’accordo con il“per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo” Consiglia

100x100Napoli : Calciomercato. Simy lascia la Salernitana, raggiunge Buffon in Serie B

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Simy Salernitana, ora Izzo è conteso: spunta il Cagliari. Ecco come cambia la squadra granata Via Simy e Gondo rispettivamente al Parma e alla Cremonese. Il nuovo equilibrio Ipotizziamo una nuova Salernitana che col 4 - 3 - 2 - 1 , lo schieramento più equilibrato considerando la qualità da ...

Calciomercato live: le trattative del 30 gennaio, Puscas vicino al Pisa ... Simy al Parma è fatta lo ha ammesso anche Iachini che ha detto "arriveranno Simy e forse altri". L'... La Cremonese ha comprato a titolo definitivo Gondo dalla Salernitana. Il club di Iervolino ha ...

Parma, ecco Simy dalla Salernitana: i dettagli dell’accordo Calciomercato.com Cessione Salernitana: Lotito torna a Salerno, convocato dalla Procura La Salernitana è stata ceduta sul gong al termine del 2021. Il club è stato rilevato dall’imprenditore Danilo Iervolino, una storia a lieto fine per ...

Rivoluzione e conservazione, lo Spezia senza mercato testa la nuova Salernitana Walter Sabatini sta ristrutturando la squadra di Colantuono. Per Fazio, Verdi, Sepe e Mazzocchi probabile già una maglia da titolare contro gli aquilotti. Si prova a chiudere sul filo di lana il centr ...

