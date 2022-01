Presidente della Repubblica | tutto deve cambiare perché tutto resti come prima

(Di lunedì 31 gennaio 2022) A due giorni dalla rielezione di Mattarella in qualità di, molti sono gli interrogativi aperti nell’opinione pubblica e nell’opposizione. Quello che sembra, è che si tratti del segno distintivo di un immobilismo dirigenziale, che antepone il rendiconto personale che deriva da certe decisioni, piuttosto che il bene comune. Si può affermare che certi partiti abbiano agito in senso opposto rispetto a quanto dichiarato nei giorni precedenti al voto, basta ricordare le parole di un certo Matteo Salvini che fino a qualche anno fa si riferiva all’attualedefinendolo un “catto-comunista”, e ancora un “da cui non si sentiva rappresentato“.uguale e alleanze opposte Si parla di una “rielezione nel segno...

... ovviamente - nell'individuare un candidato per il Quirinale che non fosse Sergio Mattarella , La Repubblica si spinge a dire che ilRepubblica uscente si è convinto a restare al suo ...La sfida per l'elezione delRepubblica stava viaggiando su binari totalmente differenti primaconvergenza sul Mattarella bis . In campo era forte l'ipotesi Elisabetta Belloni, saltata poi per i dubbi di ...Prima di vedere come diventare un Cavaliere della Repubblica è importante comprendere di cosa si tratta, per sapere esattamente cosa significa essere insigniti di questo autorevole titolo. In ...“Con il voto di sabato abbiamo rinnovato il mandato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono stati giorni intensi dove la dialettica tra i vari partiti politici è stata a tratti dura e s ...