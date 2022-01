Piazza Affari positiva nel giorno del crollo di Saipem

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – La conferma del tandem Mattarella-Draghi è stata accoltamente dai mercati finanziari: la prima seduta della settimana del Ftse Mib si è chiusa in rialzo dello 0,94% a 26.814,05 punti mentre il calo del rendimento del decennale italiano all’1,35% ha fatto scendere lo spread di oltre 4 punti percentuali a 131 punti base. Sul paniere principale dila protagonista, in negativo, della giornata è stata, in rosso di oltre 30 punti percentuali (-30,18%) dopo l’annuncio che il bilancio 2021 dovrebbe chiudersi con perdite superiori al terzo del capitale. “ha avviato contatti preliminari con tali controparti bancarie al fine di curare in via anticipata i potenziali effetti sui contratti di finanziamento conseguenti al verificarsi della fattispecie di cui ...

Si apprezzae scende lo spread nella prima seduta dopo l'elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rafforza la guida di Mario Draghi al governo. All'insegna del motto "squadra ...MILANO -accoglie positivamente la riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale che "blinda" di fatto Mario Draghi a Palazzo Chigi, scenario gradito ai mercati. Il Ftse Mib scatta in avvio, poi ...(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il comparto sanitario italiano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo del comparto sanitario dell'Area Euro. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 276 ...Una giornata molto contrastata per i listini europei, che aprono bene in mattinata, progrediscono fino a metà seduta, poi arretrano sino ad assaporare l’amarezza del segno negativo per poi chiudere in ...