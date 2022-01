Piazza Affari migliore Borsa in Europa, promosso il Mattarella bis (Di lunedì 31 gennaio 2022) I mercati festeggiano il Mattarella Bis e la conferma dello status quo, con Mario Draghi che rimane a Palazzo Chigi. Piazza Affari, in un contesto positivo per le Borse europee, mette a segno la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) I mercati festeggiano ilBis e la conferma dello status quo, con Mario Draghi che rimane a Palazzo Chigi., in un contesto positivo per le Borse europee, mette a segno la ...

Advertising

2didenari : Il caso Saipem, la conferma di Mattarella, le banche centrali, i tassi. Tanti i temi al centro del nostro… - 24finanza : L'Europa parte al rialzo. Piazza Affari festeggia il Mattarella bis, spread in calo - maurizioft : RT @sole24ore: ?? #Borse: L'Europa parte al rialzo. #PiazzaAffari festeggia il #Mattarella bis, spread in calo. Piazze cinesi chiuse per il… - LuigiColline : RT @Michele_Arnese: Saipem è stata ammessa agli scambi in Piazza Affari e cede il 26,28% a 1,42 euro, toccando un nuovo minimo storico sott… - analistapercaso : Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa. Positiva la rielezione di Mattarella. -