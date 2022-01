Patrick Zaki: in ansia per la possibile sentenza di domani (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo studente universitario dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, Patrick Zaki, arrestato nel 2020 in Egitto nel corso di una visita nel suo paese di origine per incontrare i suoi familiari, sarà chiamato in udienza nella giornata di domani dal Tribunale di Mansura, lo stesso che lo scorso 7 dicembre 2022 aveva disposto la scarcerazione dopo due anni di detenzione. Lo studente universitario, iscritto al corso di laurea magistrale Erasmus Mundus “Gemma” in Women’s and Gender Studies, è stato arrestato proprio all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020 e rinchiuso nel carcere di Tora con l’accusa di propaganda sovversiva. Solo successivamente, con esattezza negli ultimi mesi, era stato trasferito nel carcere di Mansura, la città dove era nato il 16 giugno del 1991. Già pochi mesi dopo l’arresto l’Università di Bologna aveva ... Leggi su zon (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo studente universitario dell’Alma Mater Studiorum di Bologna,, arrestato nel 2020 in Egitto nel corso di una visita nel suo paese di origine per incontrare i suoi familiari, sarà chiamato in udienza nella giornata didal Tribunale di Mansura, lo stesso che lo scorso 7 dicembre 2022 aveva disposto la scarcerazione dopo due anni di detenzione. Lo studente universitario, iscritto al corso di laurea magistrale Erasmus Mundus “Gemma” in Women’s and Gender Studies, è stato arrestato proprio all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio 2020 e rinchiuso nel carcere di Tora con l’accusa di propaganda sovversiva. Solo successivamente, con esattezza negli ultimi mesi, era stato trasferito nel carcere di Mansura, la città dove era nato il 16 giugno del 1991. Già pochi mesi dopo l’arresto l’Università di Bologna aveva ...

