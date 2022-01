Olimpiadi Pechino 2022 | primo atleta positivo al Covid

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) –caso ditra gli atleti ai Giochi olimpici invernali diche inizieranno il 4 febbraio. A quanto riporta il Comitato olimpico brasiliano, Cob, è risultatoil bobista Erick Vianna dopo un test effettuato due giorni fa confermato da una seconda analisi effettuata ieri. L’29enne è asintomatico ed è stato isolato in albergo. La Cina ha riportato anche 37 nuovi contagi di coronavirus tra il personale. Lo ha reso noto il comitato organizzatore dei Giochi invernali di. Otto sono atleti o comunque fanno parte dei team olimpici e sono risultati positivi dopo essere arrivati all’aeroporto della capitale cinese. Di tutti i contagi correlati alle, 28 sono stati diagnosticati in aeroporto ...

L'immagine dipinta dal rapporto della Fccc, opportunamente pubblicato appena prima dell'apertura delleinvernali dida cui molti corrispondenti sono stati esclusi, fornisce una ......2022. Otto sono atleti o comunque fanno parte dei team olimpici e sono risultati positivi dopo essere arrivati all'aeroporto della capitale cinese. Di tutti i contagi correlati alle,...Restrizioni sui visti, uso arbitrario delle restrizioni Covid-19, intimidazioni, minacce e non solo: le tattiche di Pechino ...“Le cose stanno progredendo nel modo sperato – ha spiegato Sofia Goggia - Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della s ...