Noemi Letizia choc sono stata violentata psicologicamente ho pensato al suicidio

(Di lunedì 31 gennaio 2022)parla per la prima volta in tv della festa che le rovinò la vita, quella per i suoi 18 anni cui partecipò Silvio Berlusconi: “bullizzata mediaticamente”. E rivela anche il “meccanismo” nel quale pensava di essere entrata.parla per la prima volta in tv della festa che le rovinò la

Advertising

fattoquotidiano : NOEMI LETIZIA A REPORT “Frequentavo B. già da minorenne, pensai al suicidio” - reportrai3 : Noemi Letizia racconta a Report di quando l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi andò alla sua festa d… - reportrai3 : Ma Silvio Berlusconi si faceva chiamare davvero “Papi”? Cosa succedeva alle sue feste? Report in esclusiva ha racco… - stasytrev : RT @LucillaMasini: Noemi Letizia: 'Frequentavo #Berlusconi da minorenne. Dopo la festa dei miei 18 anni volevo suicidarmi', Anche voi avete… - Dondolino72 : RT @reportrai3: Ma Silvio Berlusconi si faceva chiamare davvero “Papi”? Cosa succedeva alle sue feste? Report in esclusiva ha raccolto la v… -

Ultime Notizie dalla rete : Noemi Letizia

Cosìtorna a parlare, in un'intervista a Report in onda stasera su Rai3 , del caso che l'ha vista protagonista nell'aprile 2009 quando festeggiò i suoi 18 anni e al compleanno, a ...... sono riuscita a scegliere la strada più lunga, ma avrei potuto anche scegliere l'altra strada, come tanta gente fa, no? (...) Togliermi la vita, ci ho pensato tante volte' - spiega, ...L’ex “Papi girl” racconta a Report i dettagli dell’incontro con Berlusconi alla sua festa di compleanno di 18 anni a Casoria ..."Sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa. E un motivo c'è, no? Mi hanno violentata psicologicamente, chiamandomi prostituta a ogni angolo di strada, ma di cosa stiamo parlando?". Così Noemi ...