Mbappé al Real Madrid, c'è l'accordo: Kylian in Spagna a giugno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una clamorosa indiscrezione di mercato, quella proveniente dalla Germania. Secondo quanto raccolto dalla Bild, Kylian Mbappé, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, avrebbe raggiunto l'accordo con il Real Madrid per approdare... Leggi su europa.today (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una clamorosa indiscrezione di mercato, quella proveniente dalla Germania. Secondo quanto raccolto dalla Bild,, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, avrebbe raggiunto l'con ilper approdare...

Advertising

calciomercato_m : DALLA GERMANIA - Mercato, accordo tra Mbappè e il Real Madrid per Luglio - Cucciolina96251 : RT @nicpipi: Mbappè al Real Madrid solo perchè Cobra ?? Cherubini non era interessato. - fcin1908it : Mbappé al Real Madrid, c’è l’accordo ma per l’estate: ingaggio monstre per il francese - luismuitamidia : mbappe no real, ai calica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Mbappé-Real Madrid, c'è l'accordo ma per l'estate -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Real Mbappé al Real Madrid con stipendio incredibile da ben 50 milioni a stagione (più di 4 al mese...) Mbappé, stipendio da record al Real Madrid La trattativa fra il Real Madrid e Kylian Mbappé sembra essere arrivata al capolinea, nel senso che fra il club più titolato del mondo e l'attaccante più ...

Calciomercato, accordo per Mbappe a zero! Cifra mostruosa Sono 50 i milioni che Mbappé percepirebbe a stagione dal Real Madrid, il doppio rispetto a quello che prende ora al Psg, e che, tra l'altro, lo proietterebbe tra i quattro calciatori più pagati al ...

, stipendio da record alMadrid La trattativa fra ilMadrid e Kyliansembra essere arrivata al capolinea, nel senso che fra il club più titolato del mondo e l'attaccante più ...Sono 50 i milioni chepercepirebbe a stagione dalMadrid, il doppio rispetto a quello che prende ora al Psg, e che, tra l'altro, lo proietterebbe tra i quattro calciatori più pagati al ...