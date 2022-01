Maturità | tornano gli esami scritti in presenza

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci saranno dueall'esame di2022: secondo quando si apprende, saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione, che lo sta comunicando in una informativa ai sindacati di...

repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - simonegraziosi2 : RT @fanpage: #Maturità2022, tornano le prove scritte: si tratta della prima d’italiano e della seconda prova d’indirizzo - fanpage : #Maturità2022, tornano le prove scritte: si tratta della prima d’italiano e della seconda prova d’indirizzo - GRVNDESMCU : CHE COSA MI RAPPRESENTA IL FATTO CHE FORSE TORNANO GLI SCRITTI QUEST'ANNO ALLA MATURITÀ - cpkillvr : ma che significa che tornano gli scritti alla maturità di quest’anno ma io mi ammazzo -

Dopo due anni di assenza, ecco che alla2022gli scritti . L'esame dinon sarà più un maxi orale come abbiamo visto nel 2020 e 2021 a causa della pandemia da Covid - 19.le prove orali : sia il tema di ...Si torna al passato o quasi. La2022 vedrà il ritorno delle prove scritte, sia il tema d'Italiano che la seconda prova (per questa, l'ultima parola è della commissione d'esame). Così come segnala La Repubblica , il ...