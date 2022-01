Mattarella torna al Quirinale. Il saluto dei romani: «Grazie Presidente» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Che giornata normale la giornata particolare del Presidente bis. Accolto in mezzo alla strada come un nonno o come un amico che ha deciso di restare tra di noi perché abbiamo bisogno della sua... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Che giornata normale la giornata particolare delbis. Accolto in mezzo alla strada come un nonno o come un amico che ha deciso di restare tra di noi perché abbiamo bisogno della sua...

