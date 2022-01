Manchester City | ufficiale l’acquisto di Julian Alvarez dal River Plate

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilha annunciatodidal. Il 22enne seguito in passato anche da club italiani come Inter, Juventus, Milan e Fiorentina, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo e rimarrà in prestito al club argentino fino a luglio 2022. “è un giocatore che abbiamo monitorato per un po’ di tempo – ha dichiarato il ds dei Citizens Txiki Begiristain -. È in grado di operare in diversi ruoli offensivi e crediamo fermamente che sia uno dei migliori giovani giocatori del Sud America. Credo davvero che possiamo fornirgli le condizioni giuste per realizzare il suo potenziale e diventare un top player”. Il costo dell’operazione è di circa 18 milioni di euro. SportFace.

Julian Alvarez è un nuovo calciatore del Manchester City. Con una breve nota apparsa sui propri canali ufficiali, il club inglese ha comunicato di aver raggiunto un accordo economico col River Plate per l'attaccante classe 2000. Julian Alvarez è ufficialmente un nuovo attaccante del Manchester City. Il giocatore di 22 anni, ha firmato un contratto da cinque anni e mezzo. Nei mesi scorsi il capocannoniere dello scorso campionato argentino è stato seguito anche dal Napoli. Manchester City have signed Argentina international Julian Alvarez from River Plate on a five-and-a-half-year deal, the Premier League champions said on Monday.