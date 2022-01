M5S e centrodestra nel caos dopo il Quirinale | implodono le coalizioni | duello Conte-Di Maio e Meloni-Salvini

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La corsa al, e la rielezione del Presidente della Repubblica uscente, ha evidenziato i nervi scoperti dellesullo sfondo di una 7 giorni infuocata a Montecitorio. Il bilancio all’alba del Mattarella bis restituisce l’istantanea di una profonda spaccatura in seno al Movimento 5 Stelle, con Giuseppee Luigi Diimpegnati in un livido botta e risposta pubblico e, sul fronte, di una implosione che vede Giorgiae Matteoai poli opposti in uno scenario rovente che fa tremare gli equilibri interni. Nelle ultime ore, fuoco incrociato di dichiarazioni che aprono a una difficile ricomposizione delle alleanze. Il Mattarella bis fa implodere le, è guerra trae Di ...

E se ildovrà fare i conti con una coalizione che non c'è più il Pd dovrà rivedere l'asse con il, al loro interno i dem hanno più correnti che tesserati, da una parte Enrico Letta ......che è ancora lontano il momento in cui il contenitore dei moderati possa diventare adulto e quindi alternativo da una parte ai giallorossi di Pd -e dell'altra alla coalizione diLe accuse reciproche sulla gestione delle trattative per il Colle fanno deflagrare, ancora una volta, l'universo pentastellato ...Abbiamo detto no alla proposta del centrodestra di Berlusconi prima e di Casellati poi ... culturale per diventare un membro della redazione. Quirinale, Saitta (M5S): “Mattarella elemento unificante.