Liguria: la pandemia dei suini dai boschi passa al Tar, ricorso di un allevatore blocca gli abbattimenti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Parte da Campo Ligure la battaglia legale contro l’ordinanza. Smaltimento o macellazione: a Genova 5 giorni per decidere Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 31 gennaio 2022) Parte da Campo Ligure la battaglia legale contro l’ordinanza. Smaltimento o macellazione: a Genova 5 giorni per decidere

Advertising

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sono 1720 i nuovi #positivi al #Covid-19 oggi in #Liguria, a fronte di 12000 tamponi. La pandemia negli ospedali fa regis… - BabboleoNews : Sono 1720 i nuovi #positivi al #Covid-19 oggi in #Liguria, a fronte di 12000 tamponi. La pandemia negli ospedali fa… - AnsaLiguria : Amadeus: sì ai vaccini ma non si parlerà di pandemia. Coletta, 'non mancheranno momenti di riflessione' #ANSA - ansa_liguria : Amadeus: sì ai vaccini ma non si parlerà di pandemia - corona_tweet : RT @seppopietra: ?? Nuovo Podcast! 'Bassetti a tutto campo: dall'obbligo vaccinale alla fine dello stato di emergenza' su @Spreaker #bassett… -