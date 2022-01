La Bertè ricorda il suo primo Sanremo | “Volevo dimostrare che una donna | quando è incinta | è ancora più forte”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) ROMA – “La mia prima apparizione aè stata nel 1986 con il pancione finto. Un costume pazzesco disegnato per me dal grande costumista Sabatelli. Per molti è stato un errore, ma per me no.che unanon è malata ma èpiù! E poi cantavo un pezzo di Mango bellissimo (“Re”): è stato ilpezzo rock mai presentato al Festival. Ilad iniziare con una chitarra elettrica sul palco; solo Sting mi capì e mi disse passando: “Wow that’ s amazing!”. Invece la casa discografica mi strappò addirittura il contratto discografico”. Con queste parole Loredanasu Facebook il suoFestival di ...

'Una per cui la guerra non è mai finita': a dieci anni dalla vittoria con Non è l'inferno Emma torna in gara al Festival di Sanremo e lo fa nel segno della sua mamma rock Loredana. Nell'atteggiamento sfrontato, di pancia: 'Non ho niente da vendere: niente dischi da lanciare, niente tour da spingere. Ho già dato. Vengo a Sanremo per la pura voglia di mettermi in ...