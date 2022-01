Il segreto della forma di Rafa Nadal (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Non è mai merito del miele di manuka, del succo di cetriolo o dei datteri. O perlomeno non solo. Se vinci una finale Slam a 35 anni recuperando uno svantaggio di due set, dopo esserti sottoposto all'ennesimo intervento chirurgico per ridurre i danni allo scafoide del piede sinistro causato dalla sindrome di Muller-Weiss e aver contratto il Covid, il segreto è da un'altra parte. Specie se si guardano gli aridi numeri dell'incontro e si scopre che Nadal ha messo in campo tre ace contro i 23 di Medvedev. Che non è stato all'altezza del russo nelle risposte vincenti. Che ha commesso più doppi falli, di cui uno, dolorosissimo, quando era a due punti dal trionfo. Rafa mangia i datteri che secondo il suo medico storico Ruiz Cotorro hanno la capacità di rilasciare rapidamente energia e non pesano sullo stomaco mentre si gioca. Djokovic ... Leggi su agi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Non è mai merito del miele di manuka, del succo di cetriolo o dei datteri. O perlomeno non solo. Se vinci una finale Slam a 35 anni recuperando uno svantaggio di due set, dopo esserti sottoposto all'ennesimo intervento chirurgico per ridurre i danni allo scafoide del piede sinistro causato dalla sindrome di Muller-Weiss e aver contratto il Covid, ilè da un'altra parte. Specie se si guardano gli aridi numeri dell'incontro e si scopre cheha messo in campo tre ace contro i 23 di Medvedev. Che non è stato all'altezza del russo nelle risposte vincenti. Che ha commesso più doppi falli, di cui uno, dolorosissimo, quando era a due punti dal trionfo.mangia i datteri che secondo il suo medico storico Ruiz Cotorro hanno la capacità di rilasciare rapidamente energia e non pesano sullo stomaco mentre si gioca. Djokovic ...

Ultime Notizie dalla rete : segreto della Il segreto della forma di Rafa Nadal ... il segreto è da un'altra parte. Specie se si guardano gli aridi numeri dell'incontro e si scopre ... Ma cosa fa in quelle due ore e mezza? L'obiettivo della terza parte di una carriera in cui causa ...

Il segreto della forma di Rafa Nadal AGI - Agenzia Italia Il segreto della forma di Rafa Nadal Datteri, leg extension, solo due ore e mezzo di allenamenti al giorno e niente mental coach. Ecco perché il campione spagnolo a 35 anni suonati sta in campo con l’energia di un ventenne ...

