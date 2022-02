Il segreto della forma di Rafa Nadal

Leggi su agi

(Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Non è mai merito del miele di manuka, del succo di cetriolo o dei datteri. O perlomeno non solo. Se vinci una finale Slam a 35 anni recuperando uno svantaggio di due set, dopo esserti sottoposto all'ennesimo intervento chirurgico per ridurre i danni allo scafoide del piede sinistro causato dalla sindrome di Muller-Weiss e aver contratto il Covid, ilè da un'altra parte. Specie se si guardano gli aridi numeri dell'incontro e si scopre cheha messo in campo tre ace contro i 23 di Medvedev. Che non è stato all'altezza del russo nelle risposte vincenti. Che ha commesso più doppi falli, di cui uno, dolorosissimo, quando era a due punti dal trionfo.mangia i datteri che secondo il suo medico storico Ruiz Cotorro hanno la capacità di rilasciare rapidamente energia e non pesano sullo stomaco mentre si gioca. Djokovic ...