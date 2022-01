Il presidente Biden sogna una donna di colore alla Corte Suprema ma le insidie non mancano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Decisione storica per il presidente americano Joe Biden: ci sarà una donna di colore alla Corte Suprema. La Casa Bianca però non scioglie ancora il nodo sul nome. Non è mai successo, nella storia degli Stati Uniti, che una donna afroamericana occupi un posto tra i giudici del più alto organo del potere giudiziario. L’istituto, fondato nel 1789, è tra i più antichi e sacri tra le istituzioni federali negli Usa e negli ultimi tempi ha fatto molto parlare sé. Nel settembre del 2020 ci fu una forte discussione a seguito della morte della giudice Ruth Bader Ginsburg, voce progressista e attenta ai diritti civili. La giudice lasciò, oltre al cordoglio, anche un posto vacante all’interno del collegio, che conta 9 membri con mandato a vita, salvo ritiri o ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Decisione storica per ilamericano Joe: ci sarà unadi. La Casa Bianca però non scioglie ancora il nodo sul nome. Non è mai successo, nella storia degli Stati Uniti, che unaafroamericana occupi un posto tra i giudici del più alto organo del potere giudiziario. L’istituto, fondato nel 1789, è tra i più antichi e sacri tra le istituzioni federali negli Usa e negli ultimi tempi ha fatto molto parlare sé. Nel settembre del 2020 ci fu una forte discussione a seguito della morte della giudice Ruth Bader Ginsburg, voce progressista e attenta ai diritti civili. La giudice lasciò, oltre al cordoglio, anche un posto vacante all’interno del collegio, che conta 9 membri con mandato a vita, salvo ritiri o ...

